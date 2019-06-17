الجوف: أكثر من 51 ألف انتهاك ارتكبته ميليشيا الحوثي بحق الأطفال

أعلن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، اليوم الاثنين، عن 51 ألف و481 حالة انتهاك ارتكبتها وتسببت فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أطفال المحافظة خلال الفترة من 2015 ـ مايو 2019.
وأوضح مدير المكتب عبد الهادي العصار في مؤتمر صحفي، أن المليشيات ارتكبت 39 حالة قتل و65 حالة إصابة، بينها 32 حالة يعانون من إعاقات وتشوهات.. فيما احتجزت 12 شخص دون السن القانوني و165حالة تجنيد للأطفال.
وتسببت ميليشيا الحوثي الانقلابية بإصابة 6 ألف و200 حالة بصدمة وآثار نفسية وأحرمت نحو 25 ألف طالب من التعليم ونزوح أكثر من 20 ألف طفل من مديريات المحافظة، إضافة إلى آلاف الأطفال النازحين من خارج المحافظة.
وأشار العصار إلى أن المليشيا تتعمد استهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء بمحافظة الجوف دون الاكتراث لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى الخروج من مربع الصمت والتدخل الفاعل والعاجل لإنقاذ الطفولة ووقف انتهاكات الميليشيات.
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