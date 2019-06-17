بدعم إماراتي.. افتتاح مشروع تعزيز القدرة الإنتاجية لمشروع مياه المخاء

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف الهلال الاحمر الاماراتي تم إفتتاح العمل في مشروع تعزيز القدرة الإنتاجية لمشروع مياه مدينة المخاء والقرى المجاورة لها غربي محافظة تعز.

ووفق متابعة "الخليج 365"، يتكون المشروع الذي تم إفتتاحه من قبل المسؤولين في الهلال الأحمر الإماراتي والسلطة المحلية بالمخاء وعدد من الشخصيات الإجتماعية من بئرين إرتوازيتين مزودة بغطاسين ومولد كهربائي إحتياطي لتشغيل المشروع.

وتحدث محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي أن هذا المشروع يقدم الخدمة لسكان مديرية المخا والقرى المجاورة لها ويعد من أهم المشاريع الحيوية التي دشنها الهلال وذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه نظراً للزيادة في أعداد السكان مؤخرا والحاجة الملحة لمثل هذه المشاريع.

وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل الحصول على المياه للمواطنين ويقضي على مشكلة شُح المياه في المدينة ، ويستفيد من المشروع مايقارب 30 الف نسمة من سكان المخا.

وتحدث المسؤول الفني لمشروع مياه المخا ياسر الشيباني مثمناً الدور الاماراتي ممثلاً بالهلال الأحمر الإماراتي في دعم الجوانب الخدمية وفي مختلف الجوانب الإنسانية ومنها دعم مشروع المياه للمدينة والمناطق المجاورة لها والذين كانوا بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع وخصوصاً بعد الإزدحام السكاني في المدينة بسبب نزوح آلاف المواطنين من محافظة الحديدة إلى المدينة.