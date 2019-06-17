"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية

ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019م كالتالي: رقم الرحله :605. خط الرحله : القاهره - سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره). الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله :604. خط الرحله : سيئون- القاهرة الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا . Advertisements رقم الرحله :854. خط الرحله : عـدن- مومباي. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا . رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء.

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