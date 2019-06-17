أمن مأرب يضبط كمية من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها للحوثيين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم من ضبط 99 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كانت في طريقها لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واوضح مدير شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان منتسبي نقطة "الفلج" الواقعة جنوب مدينة مأرب على الطريق الرابط مع العاصمة صنعاء، تمكنت من ضبط كمية الحشيش المخدر مع شخصين شقيقين كانا يقودان السيارة احدهما عمره 16 عاما.. مؤكدا انه سيتم استكمال الاجراءات القانونية وإحالة المتهمين مع المضبوطات الى القضاء.

واشاد باليقظة الامنية العالية التي يتمتع بها الأفراد المتواجدون في النقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة، وما يحققوه من نجاحات مستمرة في ضبط الممنوعات وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. مشيرا الى ان ذلك يعكس القدرة والكفاءة التي يتمتع بها منتسبي الاجهزة الامنية والاحترافية في اداء مهامهم.