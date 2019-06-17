رئيس الوزراء يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن

عاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب زيارة ناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار عدن الدولي نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي.

ونقلت وكالة سبأ عن رئيس الوزراء قوله، أن عودته إلى عدن جاءت عقب زيارة هامة ومفصلية إلى دولة الإمارات، وبعد إطلاع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية خلال لقائه في الرياض، على نتائج زيارة دولة الإمارات.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد أن عدن عاصمة الأمن والأمان والاستقرار والتنمية ويتجسد ذلك من خلال المشاريع الخاصة بتحسين البنى التحتية خلال المرحلة القادمة رغم التحديات صعبة.

وعاد مع رئيس الوزراء كلا من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالله النخعي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن أحمد محسن اليافعي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف.