البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن يصل مديرية كتاف بصعدة

وصل اليوم الاثنين وفد من قبل البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن إلى مديرية كتاف بمحافظة صعدة برئاسة مدير البرنامج سعيد الزهراني.

وكان في إستقبال الوفد الزائر اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة وعدد من القيادات العسكرية و الميدانية في المديرية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها للمديرية من أجل تقييم الأضرار وإعادة الإعمار للبنية التحتية التي تعرضت التخريب والتدمير من قبل المتمردين الحوثيين.

وطاف الوفد الزائر بعدد من الطرقات والعبارات والجسور والمزارع وآبار المياة والمدارس والمراكز الصحية والمحطة الكهربائية وكذلك مركز دار الحديث للعلوم الشرعية في وادي آل بو جبارة والتى قامت المليشيات الحوثية الإنقلابية الموالية للنظام الإيراني قبل هزيمتها وفرارها من المنطقة بتخريبها وتدميرها قبل إحكام القوات الحكومية قبضتها العسكرية والأمنية عليها.

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ويعمل البرنامج السعودي منذ تأسيسه في عام2018م على دراسة الإحتياجيات وتحديد الأولويات في مختلف القطاعات الخدمية والأساسية للسكان وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وكذلك خلق الوظائف ومكافحة البطالة وتطبيع الحياة العامة والعمل من أجل الأمن والإستقرار المعيشي للمواطنيين.

ومن المحتمل أن يبدأ العمل في إعادة البناء والإعمار للبنى التحتية في مديرية كتاف خلال الأيام القليلة القادمة.

رافق الوفد الزائر عدد من القيادات الميدانية في دائرة الأشغال العسكرية وإلى جانبهم مدير المركز الإعلامي لمحور كتاف بمحافظة صعدة وعدد من أفراد الطاقم الإعلامي.