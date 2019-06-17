المهرة.. باكريت يتفقد سير العمل في مشاريع الطرق بالمديريات

اطلع محافظ المهرة راجح باكريت، اليوم، على سير العمل بمشاريع إعادة تأهيل الطريق الرابط بين مديريتي الغيضة والريدة بطول 311 كلم، ومدخل مدينة الغيضة الجنوبي بطول 3 كلم ونصف وسفلتة الشوارع الداخلية لمديرية قشن بطول 30 كلم.

ووفق وكالة "سبأ" للأنباء، استمع المحافظ من ممثل الشركة المنفذة إلى الصعوبات التي تواجه العمل، مبدياً استعداده تقديم كافة التسهيلات أمام الشركة لتستمر في عملها دون تعثر وإنجاز المشاريع المكلفة بتنفيذها.

وأكد على سرعة الإنجاز في الوقت المحدد نظراً لما تمثله المشروعات من أهمية كبيرة.