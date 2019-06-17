حديقة الحيوان في "المحول" بمدينة إب جمال الطبيعة غطت عيوب وانقراض الحيونات فيها

حديقة الحيوان في منطقة "المحمول" جنوب مدينة إب تعتبر هي الحديقة الوحيدة في عموم المحافظة والتي تعتبر مزارا لمئات المواطنين لا سيما في ظل العطلة الصيفية.

تقع الحديقة والتي تأسست منذ ما يقارب 8 سنوات جنوب مدينة إب وبدأت كمشروع ترفيهي ناجح غير أن الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي تراجعت خدماتها ووصلت الحيوانات فيها إلى أدنى درجات الاهتمام حتى تقلصت أعدادها.

طبيعة خلابة:

وتمتاز حديقة الحيوانات بكونها تقع على جبل المحمول المطل من الجنوب على مدينة إب وتكسوها الخضرة من كل مكان.

ويتزامن هذه الايام بوجود أمطار غزيرة والتي جعلت الخضرة تحيط بالحديقة من كل مكان غطت القصور الحديقة والتي تنت خدماتها الى مستوى الصفر.

يقول المواطن محمد البعداني في نزول ميداني وتقصي أجراء الخليج 365، أن تصميم الحديقة جميل جداً، ويطل على مناظر خضراء خلابة نتيجة الامطار الغزيرة في هذا الموسم.

ويضيف البعداني أن ما يزيد من جمال الحديقه بكون تصميمها على شكل المدرجات الزراعية مقسمة الى ثلاثة مدرجات وكل مدرج فيه قسم من الحيوانات، إضافة الى وجود حديقة مصغرة للاطفال.

حديقة بلا خدمات:

في المقابل يقول أحمد الصهباني أحد الزائرين في الحديقة لـ الخليج 365، أن مشكلة الحديقة لا يوجد فيها خدمات على الاطلاق، مضيفا أن المشكلة الكبرى هو قيام العاملين في الحديقة برجم الجيف ومخلفات الحيوانات بعد تقديمها وجبات للاسود في محيط الحديقة مما تنبعث رائحة كريهةز

وأضاف الصهباني، أن هناك مشكلة في الحديقة وهي عدم وجود أسوار لحماية الاطفال من المرتفعات.

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حيوانات منقرضة:

وفيما يتعلق بما تحتويه الحديقة من حيوانات فقد شهدت الحديقة منذ اندلاع الحرب شبه انقراض للحيوانات فيها.

وبحسب احد العاملين في الحديقة تحدث لـ الخليج 365، فقد كانت قبل الحرب يتواجد 30 أسداً يتم اعطائها خلال اسبوع 100 ذبيحة أو وجبه لكن الان صار عدد الاسود 4 فقط ويقدم لها خلال الاسبوع 4 وجبات فقط.

وتحتوي الحديقة على الحيوانات التالية: الجمل واحد، ، 5 احصنة، 2 نسور، 10 قرود، 5 خيول.

وبحسب العامل في الحديقة فهذه الاعداد تعتبر أقل بكثير مما كان فيها قبل اندلاع الحرب وسيطرة الحوثيين على مدينة إب بحيث تسبب عدم العناية بالحديقة الى نفوق كثير من الحيوانات من الجوع ومن الامراض.

طعام الحيوانات:

وعلى الرغم من أن الاسود صارت هزيلة بسبب نقص الطعام وعدم الاهتمام بها وحمايتها من الامراض إلا أنه يتم تربية حيوانات لها داخل الحديقة لتكون طعام للاسود.

وبحسب ذات العامل فإن مكان مخصص يتم تربية الحمير ثم ذبحها وتقديمها وجبات للأسود.

لكن ما هو غير معتاد هو تربية الكلاب والتي في المقابل يتم قتلها وادخالها وجبات للأسود نتيجة لانتشار الكلاب في المدينة وعدم كلفة شرائها.

وتبقى حديقة الحيوانات في المحمول في الاخير متنفس لمئات المواطنين الاقل دخلا والذين لا يتمكنون من السفر لقضاء اجازة العطلة في بقية المدن او خارج مدينة إب ولأنها غير مكلفة في دخولها.

وغالبا ما تزدحم الحديقة في الصباح لعدم وجود الامطار خلاف المساء الذي غالبا ما تشهد الاجواء أمطار.