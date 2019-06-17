اختراق نسخة "سبأ" الحوثية.. ادعاء للتغطية على كارثة المشاط؟

شكك عدد من المتابعين والمحللين بصحة ادعاء مليشيا الحوثي تعرض نسخة وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرتها للاختراق.

وأكدوا، أن المليشيا سعت، من خلال هذه الادعاء، إلى التغطية على كارثة مضمون الحوار الذي حمل كمًا كبيرا من الأحقاد والشرور.

ونشرت الوكالة في وقت سابق خبرا قالت إنه مقابلة أجرتها قناة "المسيرة" مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط.

وهدد المشاط في المقابلة باستهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ، بما في ذلك مصر والسودان.

وأكد المشاط بحسب ما نشرته وكالة "سبأ" أن "أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، أهداف مشروعة لنا حتى يتوقف القصف".

انعكاس لوعي الحوثية

إلى ذلك، قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن تصريحات المشاط انعكاس لوعي الحوثية ووظيفتها الإيرانية وبلا رتوش.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: إرهاب لصوصي مترسن بالنخيط والدجل.. هذه التهديدات وهم في قاع البرميل يقتاتون الهزيمة والفشل.

وأكد غلاب أن تجريم الحوثية وتجفيف منابعها لها علاقة اولا واخيرا بانقاذ بلادنا من جريمة لصوص ارهابيين.

تخلص من نثرة

الصحافي، توفيق الشرعبي، شكك في ادعاء الاختراق، وذهب إلى أن الحوثيين "تورطوا في نشر الخبر وحاولوا يرقعوا".

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وتابع: يعني المخترق تعب فقط من أجل هذا الخبر؟.. كان قادرا على توزيعه عبر الواتس والفيس.

وزاد: ثانيا، نحن نعرف كيف تحاول الوكالة التخلص من هذه النثرات، بحكم عملنا.

حقيقية

الكاتبة والروائية اليمنية، فكرية شحرة، رأت أن التصريحات المنشورة حقيقية، وتعبر عن عقلية العصابة.

وأوضحت شحرة: قرأت الخبر قبل حذفه.. كمية الحقد والشر فيه مخيفة.

وأضافت أن الحوار فيه استعراض لقواتهم.. هؤلاء يريدون أن يقولوا إنهم كل شيء في اليمن.

مثل قطر

الناشط، محمد المحيميد، شبَّه تصرف الحوثيين بتصرف قطر حين ادعت اختراق دول المقاطعة لوكالتها الرسمية.

وكتب، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": الحوثيون تعلموا من القطريين، يفعلون "النثرة" وبعدها يقولون تم اختراق وكالة الأنباء.

وجاءت باقي تعليقات اليمنيين مشككة في ادعاء الاختراق، كون ما تم نشره ينسجم مع عقلية المليشيا وحقيقية ما تفكر به وتعمل له.

إضافة إلى ذلك، نشرت الوكالة، في الوقت ذاته الذي نشرت فيه خبر المشاط، أخبارا أخرى، وهو ما يدعم ما ذهب إليه المشككون.