شاهد .. محتجون يعترضون موكب وزير الثروة السمكية ومحافظ سقطرى ويهاجمون الإصلاح

إعترض محتجون غاضبون، اليوم الإثنين، في محافظة أرخبيل سقطرى، موكب وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، ومحافظ المحافظة، رمزي محروس، ومنعوه من الدخول إلى المجمع الحكومي، بمديرية قلنسية؛ احتجاجًا على سوء الإدارة، وإيقاف مشاريع خدمية تنموية في المديرية .
وردد المحتجون شعارات مناوئة لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يعتبر ذراع تنظيم الإخوان في اليمن .
وأتهم المحتجون محافظ سقطرى، بالفساد وتحويل مشروع الكهرباء، المدعوم من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية الإماراتية، إلى شركة أخرى، لها تجارب سابقة فاشلة .
كما أتهم المحتجون المحافظ بعدم تشغيل الخدمة في مناطق أخرى بجزيرة سقطرى، ومشروع المياه، وتجاهل نداءات الصيادين المطالبين ببناء كاسر أمواج لحماية قواربهم.
وطالب المحتجون بالتدخل العاجل من قبل رئيس البلاد، عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك؛ لوضع حد للفوضى الإدارية والعمل على تغيير رأس السلطة في سقطرى، وتكليف من هو جدير ومقبول لدى أوساط المجتمع السقطري من أبنائه .
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