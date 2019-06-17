أربع دول غربية تطالب إيران بوقف دعم مليشيا الحوثي

طالبت بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، الإثنين، نظام طهران بوقف دعم مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وفي السياق، أدانت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة التي عقدت مجلس الأمن حول اليمن، دعم إيران مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

ودعت بيرس المليشيا الانقلابية إلى عدم التصعيد عسكرياً، وأدانت أيضاً الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

ولفتت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن معظم المشاكل في اليمن، تحدث بالمناطق التي تخضع لسيطرة المليشيا الانقلابية.

بدوره، أدان جوناثان كوهين، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ندين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي بالسعودية.

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وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أنه يجب على إيران التوقف عن دعم الحوثيين، مشدداً على مواصلة دعم جميع الجهود الرامية لتسوية الأزمة اليمنية.

أما كريستوف هيوسجن، مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة، فقال خلال الجلسة "علينا أن نبذل كل ما هو مطلوب لتسوية الأزمة اليمنية".

وأدان هيوسجن "عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية في اليمن"، وهجوم المليشيا الانقلابية على مطار أبها بالسعودية، وشدد على أهمية محاسبة مرتكبي الهجمات في منطقة الخليج.

إلى ذلك، أكد فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن "الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها بالسعودية غير مقبول وندينه بشدة".