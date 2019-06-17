المندوب الأمريكي يدين إطلاق الحوثيين صواريخ على مطار أبها

أدان المندوب الأمريكي بمجلس الأمن "جوناثان كوهين"، اليوم الاثنين، إطلاق الحوثيين صواريخ على مطار أبها في السعودية.

وقال في تصريحات - رصدها" الخليج 365" إن "هجمات الحوثيين ضد جيران اليمن يعتبر تقويضا لعملية السلام".

وتابع" على الحوثيين التعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى تقدم في الأزمة".

ودعا الحوثيين لاحترام المبادئ الإنسانية الدولية.

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وكانت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، أكدت أن "مشكلة الحوثيين هي أكبر انسداد نشهده في أزمة اليمن".

ودعت مندوبة بريطانيا في تصريحات - رصدها" الخليج 365"-"كل الأطراف المتنازعة لدعم الجهود الأممية في اليمن".

وبينت أن "العمليات العسكرية في اليمن ستؤزم الوضع".

وقالت" يجب دعم الجهود الأممية لإيجاد مخرج سياسي لأزمة اليمن".