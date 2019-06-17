شكرا لقرائتكم خبر عن منها دولتان عربيتان.. تعرف عن أكثر الدول مديونية في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دائما ما تلجأ معظم دول العالم للأقتراض لسد حاجتها من موارد معينه وسد العجز في الميزان التجاري، وقد يكون هذا الدين محلي أو خارجي.

وفي هذا السياق أعلن موقع (World Population Review) الأمريكي، عن أكثر الدول مديونية حول العالم لعام 2019 والتي جائت بينهما دولتان عربيتان.

واحتلت اليابان المركز الأول ، في قائمة الدول الاكثر مديونية في العالم والتي يبلغ عدد سكانها 127,185,322 نسمة، حيث بلغت دينوها المحلية 235.96٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

وينمو الاقتصاد الياباني ببطء شديد، على الرغم من أنها تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وبدأ البنك المركزي في تطبيق أسعار الفائدة السالبة.

أما المركز المركز الثاني في القائمة أخذته اليونان، الذي يبلغ عدد سكانها 11,124,603، حيث وصلت ديونها إلى 191.27٪، من ناتجها المحلي الإجمالي، والتي مازالت تتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربتها مؤخرا ، وهي أكبر نسبة للدين داخل منطقة اليورو.

ومن الدول العربية احتلت السودان المركز الثالث في القائمة، بمديونية وطنية بلغت 176.02% من الناتج المحلي الإجمالي.

والمركز الرابع كان من نصيب فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها الحالي 32,779,868 مليون نسمة، ووصلت مديونيتها الوطنية 161.99٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، حيث تعاني حاليًا من أزمات اقتصادية خطيرة.

بينما احتلت لبنان المركز الخامس بنسبة دين وصلت غلى 160.57% من ناتجها المحلي الإجمالي، و التي يبلغ سكانها 6.065.922.