شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يشتعل بعزاء محمد مرسي.. هكذا نعاه مخالفوه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعبارات العزاء، عقب تداول خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته اليوم الإثنين، حيث نعاه مخالفوه ومحبّوه.

المحامي والحقوقي جمال عيد كتب على حسابه قائلا: ” نتفق نختلف ، لكن رحمه الله الدكتور محمد مرسي ، يعتبر الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي جاء بانتخابات حقيقية، لم تشهدها مصر قبلها ولا بعدها”.

وأضاف: “واللي غضبان من شهادة الحق ، أزيدك شهادة أخرى: لم يكن هناك عدالة ومساواة في ظروف سجن مبارك ومرسي، – مرسي تعرض لتنكيل لدرجة لجوء أسرته لرفع قضية فقط لزيارته – في حين كان مبارك مرفه في سجنه ويزوره الكثيرين. وحاشا لله نكتم الشهادة أو نكون شهود زور”.

كما نعاه الكاتب السعودي محمد آل الشيخ المعرف بهجومه على الإخوان قائلا : ” وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. رحمه الله”.

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وكتب الإعلامي زين العابدين توفيق: “رحم الله الدكتور مرسي أول رئيس مصري منتخب.. نشهد الله انه ما أراد بنا إلا خيرا ولولا تآمر المجرمين في المنطقة والعالم وسذاجة الآخرين لكانت مصر تقود الآن شعوب هذه المنطقة إلى الحرية والاستقلال”.

بينما كتبت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي: ” ترك قاضي الأرض.. وذهب عند قاضي السماء الذي لا يظلم عنده أحد محمد مرسي الرئيس المصري السابق في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون…الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وينتقم ممن ظلمه “.

وكتب محمد محسوب الوزير السابق في حكومة هشام قنديل :” أذا صحت أخبار الوفاة المفاجئة للرئيس محمد مرسي.. فنحن أمام جريمة قتل جديدة.. قتل للرئيس الوحيد الذي انتخبه الشعب المصري عبر تاريخه.. وقتل لكل صوت حر انتخبه أو حتى انتخب منافسيه.. قتل لحرية الاختيار والانتخاب.. ليظل مستقبل مصر مرهونا بإرادة مستبد أو قرار دكتاتور”.

وكتب الداعية الإسلامي فاضل سليمان :” ليست وفاة محمد مرسي بل حريته لن يستطيعوا حبسك بعد اليوم يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح

و لك يا ظالم يوم .. مرسي شهيداً بإذن ﷲ”.