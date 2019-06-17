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أمريكا تكشف عن تفجيرين في السعودية وتحذر من هجمات أخرى بالمملكة

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت القنصلية الأمريكية في جدة، عن تفجيرين بسيارتين مفخختين، استهدفتا مدينة جدة الساحلية السعودية يوم السابع من يونيو/ حزيران الحالي، وأوقعتا عددا من الإصابات.

وجاء الكشف عن هذه الانفجارات، عبر تحذير رسمي أمريكي، صادر عن القنصلية السعودية في جدة، يطلب من الرعايا الأمريكيين في السعودية توخي الحيطة والحذر وإعادة النظر في البرامج والتنقلات التي يقوم بها المواطنون الأمريكيون داخل المملكة، وذلك في أعقاب الانفجارات التي ضربت مدينة جدة يوم السابع من الشهر الحالي.
وقالت الفنصلية، وفقا للتحذير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن الانفجارات تسببت بوقوع إصابات، لكنها لم تسبب أي قتلى، كما أنه لا يوجد أي مواطن أمريكي من بين المصابين بانفجاري السيارتين في جدة.

وأشارت القنصلية الأمريكية إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن التفجيرات في ذلك الوقت بوسائل الإعلام المحلية أو العربية أو الدولية".

وتأتي هذه الأنباء، في وقت شهدت الأراضي السعودية مؤخرا هجمات نفذتها جماعة "أنصار الله"، والتي كان أبرزها الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة وأدى إلى إصابة 26 شخصا بجراح وخسائر مادية كبيرة بالمطار أدت إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية فيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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