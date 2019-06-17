شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الداخلية المصرية تعلن حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية مصرية أن وزارة الداخلية اعلنت حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتوفى، اليوم الاثنين، محمد مرسى العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.

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وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وسمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعلنت الفضائية المصرية وفاة محمد مرسي العياط، بعد تعرضه لنوبة إغماء عقب رفع جلسة محاكمته اليوم في قضية التخابر.

وأفادت المصادر، بأن المتوفى قد طلب الكلمة من القاضي، سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.