شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ميدل إيست آي تحتفي بالمطاعم اليمنية في ماليزيا (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏احتفت وكالة ميدل إيست آي بالمطاعم اليمنية التي انتشرت بشكل ملحوظ في ماليزيا، وحققت سمعة ورواجاً كبيراً.

‏ونشرت الوكالة صوراً عديدة عن المطاعم اليمنية مرفقة بتقرير موجز عن تاريخ هذا النشاط ودرجة تأثيره.

‏وجاء في الوكالة ما يأتي:

‏ظهرت المطاعم اليمنية في جميع أنحاء كوالا لامبور ، عاصمة ماليزيا ، منذ بداية الصراع في اليمن في عام 2015. وهي أكثر شيوعًا في المناطق التي يكثر فيها اللاجئون وكذلك وسط المدينة ، حيث يخدمون السكان المحليين والسياح العرب من الخليج ، ممن يبحثون عن طعام شيء يألفونه.

‏لا يُسمح للاجئين اليمنيين قانونًا بالعمل في ماليزيا. لذا فإن المطاعم اليمنية هي واحدة من الأماكن القليلة التي يمكن أن يكسبوا فيها بعض المال بحرية ، سواء أكانوا نوادل أو طباخين أو في المطبخ. كما يتخصص البعض في صناعة الخبز اليمني الشهي.

‏وتشتهر المطاعم اليمنية في ماليزيا بتقديم الخبز الطازج التقليدي. حيث يتم لف عجينة الزبدة باليد ورشها ببذور الحبة السوداء ، ثم وضعها على جدران فرن التنور الحار.

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‏أما المقاهي التي تبيع الشاورما – فقد انتشرت أيضًا ، وعادة ما يديرها سوريون فروا من النزاع في بلادهم. غالبًا ما تكون المطاعم السورية بالقرب من المطاعم اليمنية التي تبيع وجبات أكثر قربأ من القلب.

‏وتتواجد المطاعم اليمنية الراقية في وسط كوالا لامبور وتبيع الأطباق المعروفة عالميًا مثل المندي ، وهي مأكولات خليجية شهية تتكون من اللحوم والأرز والتوابل. وهناك مطاعم يمنية شعبية في أحياء اللاجئين وتتخصص في أطباق الأسماك التي تقدم مع الخبز اليمني التقليدي.

‏حتى داخل المطاعم ، يمكن أن يتعرض اللاجئون اليمنيون لمداهمات مصلحة الهجرة الماليزية – وفي بعض الأحيان يمكنهم تجنب إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز الماليزية عن طريق دفع رشاوى.

‏وفي المساء يزداد الإقبال على المطاعم اليمنية حيث تنفجر الأحياء – مثل هذا الحي جنوب كوالا لامبور – بالزبائن والمارين حيث يملأ الماليزيون واللاجئون اليمنيون الشوارع ويدخنون الشيشة ويلعبون البطاقات.

‏ويلتقي اليمنيون داخل المطاعم اليمنية للأكل أو لمناقشة المشاكل المشتركة مثل كيفية التعامل مع السلطات أو إيجاد عمل أو الحصول على اعتراف من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

