شكرا لقرائتكم خبر عن ميدل إيست آي تحتفي بالمطاعم اليمنية في ماليزيا (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - احتفت وكالة ميدل إيست آي بالمطاعم اليمنية التي انتشرت بشكل ملحوظ في ماليزيا، وحققت سمعة ورواجاً كبيراً.
ونشرت الوكالة صوراً عديدة عن المطاعم اليمنية مرفقة بتقرير موجز عن تاريخ هذا النشاط ودرجة تأثيره.
وجاء في الوكالة ما يأتي:
ظهرت المطاعم اليمنية في جميع أنحاء كوالا لامبور ، عاصمة ماليزيا ، منذ بداية الصراع في اليمن في عام 2015. وهي أكثر شيوعًا في المناطق التي يكثر فيها اللاجئون وكذلك وسط المدينة ، حيث يخدمون السكان المحليين والسياح العرب من الخليج ، ممن يبحثون عن طعام شيء يألفونه.
لا يُسمح للاجئين اليمنيين قانونًا بالعمل في ماليزيا. لذا فإن المطاعم اليمنية هي واحدة من الأماكن القليلة التي يمكن أن يكسبوا فيها بعض المال بحرية ، سواء أكانوا نوادل أو طباخين أو في المطبخ. كما يتخصص البعض في صناعة الخبز اليمني الشهي.
وتشتهر المطاعم اليمنية في ماليزيا بتقديم الخبز الطازج التقليدي. حيث يتم لف عجينة الزبدة باليد ورشها ببذور الحبة السوداء ، ثم وضعها على جدران فرن التنور الحار.
أما المقاهي التي تبيع الشاورما – فقد انتشرت أيضًا ، وعادة ما يديرها سوريون فروا من النزاع في بلادهم. غالبًا ما تكون المطاعم السورية بالقرب من المطاعم اليمنية التي تبيع وجبات أكثر قربأ من القلب.
وتتواجد المطاعم اليمنية الراقية في وسط كوالا لامبور وتبيع الأطباق المعروفة عالميًا مثل المندي ، وهي مأكولات خليجية شهية تتكون من اللحوم والأرز والتوابل. وهناك مطاعم يمنية شعبية في أحياء اللاجئين وتتخصص في أطباق الأسماك التي تقدم مع الخبز اليمني التقليدي.
حتى داخل المطاعم ، يمكن أن يتعرض اللاجئون اليمنيون لمداهمات مصلحة الهجرة الماليزية – وفي بعض الأحيان يمكنهم تجنب إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز الماليزية عن طريق دفع رشاوى.
وفي المساء يزداد الإقبال على المطاعم اليمنية حيث تنفجر الأحياء – مثل هذا الحي جنوب كوالا لامبور – بالزبائن والمارين حيث يملأ الماليزيون واللاجئون اليمنيون الشوارع ويدخنون الشيشة ويلعبون البطاقات.
ويلتقي اليمنيون داخل المطاعم اليمنية للأكل أو لمناقشة المشاكل المشتركة مثل كيفية التعامل مع السلطات أو إيجاد عمل أو الحصول على اعتراف من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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