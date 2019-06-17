شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل انهياره أمام العملات الأجنبية ويصل لهذا السعر .. تحديث محلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الصرف في اليمن، صعوداً للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في تعاملاته عصر اليوم الإثنين. حيث واصل الريال انهياره أمام الدولار والريال السعودي. تحديث محلات الصرافة لسعر الصرف .. عصر اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2019م:

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