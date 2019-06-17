شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث” يقدم إحاطته لمجلس الأمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنعقد في هذه اللحظة جلسة مجلس الأمن لمناقشةالتطورات في اليمن. حيث سيقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إحاطته لمجلس الأمن، لإطلاعهم على أبرز مما تم انجازه وكذلك الصعوبات والتحديات في الملف اليمني، خصوصاً بعد الاستهداف الأخير من قبل الحوثيين لعدد من الأهداف في السعودية وأخرها قصف المطارات المدنية.

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