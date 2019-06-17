شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز تفاصيل إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، إحاطته إلى مجلس الأمن، عبر الدائرة التلفزيونية من عمّان.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن: أن لأمم المتحدة تعرب عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم في الأزمة اليمنية.

وأضاف غريفيث، أشعر بالإحباط لغياب التقدم في ملف تبادل السجناء والمعتقلين لدى الطرفين (كلمة في جلسة لمجلس الأمن)

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وأشارغريفيث في إحاطته إأمام مجلس الأمن، إلى أن إنهاء النزاع في اليمن سيتم من خلال حل سياسي شامل.

وأكد غريفيث، أنه من الضروري الاستمرار بالتهدئة في الحديدة، حتى إحراز تقدم وبناء الثقة بين الأطراف.

وأشار غريفيث، إلى أن الأعمال العسكرية انخفظت في الحديدة، لكنها تصاعدت في كلاً من تعز وحجة.

وأكد غريفيث وقوف الأمم المتحدة على خط متساوى من الحياد مع كل الأطراف، مشيداً بإلتزام الأمم المتحدة بوحدة اليمن كاملاً، ودعم أمنه واستقراره.