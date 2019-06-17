شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي سعودي: المملكة وطني ومن حقي أن أتحدث عن العمالة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد أكاديمي سعودي أن المملكة العربية السعودية وطنه وأنه من حقه يتحدث عن أي خطر يحدق به، وأن تحذيره من العمالة اليمنية بالمملكة من باب الحرص .

وقال الأكاديمي الدكتور كساب العتيبي في توضيحه، بالقول :"تساؤل واحد مُنطلقه وطني بحت، وإذ بالردود تصل الألفين أغلبها في وادٍ ومضمون تغريدتي في واد".

Advertisements

وتساءل العتيبي عن الأسباب التي تمنعه من البحث عن إجابات تخص مملكته، حيث قال :"ألا يحق لنا كسعوديين أن نطرح الأسئلة ونبحث عن اجابات؟. لماذا كلما سأل سائلٌ حرصاً على وطنه يتهمه المأزومون بالعنصرية؟".

وبين الأكاديمي كساب العتيبي أن تحذيره من العمالة اليمنية جاءت من باب الحرص على ألا تصل الأموال التي تجنى من المملكة إلى يد الحوثيين، :"هذا وطننا ومن حقنا أن نكون أكثر وعياً لئلا يصل ريالاً واحداً للحوثيين".