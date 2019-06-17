شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: اعتداءات الحوثي تتم بأوامر ومعدات وأسلحة من طهران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة خليجية، إن سببا واحدا يفسر التصعيد الإرهابي الحوثي خلال الأيام الماضية، باستهداف مواقع مدنية في السعودية، منها مطارا أبها وجازان بطائرات مسيرة، وهو محاولة تخفيف الضغط العالمي على إيران جراء ما تم ارتكابه من اعتداءات سافرة على ناقلات النفط في مياه الخليج العربي وبحر عمان.

ولفتت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "اليمن العربي" إلى أن اعتداءات الحوثي، التي تتم بأوامر ومعدات وأسلحة من طهران، هي نتاج لعملية إيرانية ممنهجة في المنطقة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار الشامل، كونها الدولة الوحيدة المستفيدة من حالة الفوضى والانفلات الأمني، على أن العالم لن يسمح باستمرار مثل هذه التصرفات الرعناء لتأثيرها على السلم الدولي.

وذكرت أن إيران لا تدرك حتى الآن مدى الاستياء الدولي من دورها في المنطقة وتهديدها لأمن جيرانها، وتستمر في تحريك أدواتها بشكل يزيد الوضع سوءاً، ولا يحقق أية انفراجة، وتعتقد أنه يمكنها من خلال الميليشيا الحوثية وغيرها من الميليشيات ثني القوى الشرعية والوطنية في المنطقة عن تثبيت حقوقها على أرضها.

وقالت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أنه بعد أن ازدادت قناعة دول العالم بأن الصمت على هذه التصرفات الإرهابية أدى إلى تفاقمها وامتدادها ليشمل تأثيرها حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، فإن حجم التحرك بدأ يتسع لوقف هذا التهديد، فيما لم يعد أمام إيران من خيار سوى الاستجابة للمطالب الدولية بوقف سياساتها العدائية تجاه المنطقة والعالم.

