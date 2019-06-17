شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مدينة تعز القديمة التي حاصرتها ميليشيات الإصلاح والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - التقطت كاميرا (اليمن العربي) صوراً لقلب المدينة القديمة في محافظة تعز، التي تعرضت قبل أسابيع لحصار خانق من ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الإصلاح في اليمن .
وشملت الصور جامع المظفر الذي يعود تاريخيه إلى 750 عاماً وحارات المدينة القديمة الداخلية المرصوفة بالأحجار ومنازلها التي لازالت تحتفظ بطابعها المعماري القديم الذي يحفظ أصالتها وعراقتها وتاريخها .
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