شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية يوجه بإلغاء اختبار مادة القرآن الكريم في مركز امتحاني بلحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، عدداً من مراكز الامتحانات الثانوية في محافظة لحج. ووجه لملس بإلغاء اختبار مادة القرآن الكريم بمركز الفاروق في لحج، وإعادته بعد إنتهاء الاختبارات بالكامل. كما شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والارشادات وعدم السماح للظواهر السلبية بتعكير اجواء الاختبارات. واطلع الوزير خلال زيارته على الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير الاختبارية في المراكز المختلفة، مؤكدا أن الوزارة ستقف بحزم ضد كل مظاهر الغش والعبث بالعملية الاختبارية.

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