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شاهد بالصور : وصول أسراب كبيرة من الجراد الى إب وهاكذا تعامل معها السكان

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عدن - ياسمين التهامي - اجتاحت أسراب كبيرة من الجراد، الاثنين،  مناطق متفرقة من مدينة مديرية السدة في محافظة إب. 

وقال سكان محليون لمراسل "اليمن العربي"، إن أسراباً متفرقة من الجراد وصلت مناطق السدة وواصلت طريقها بإتجاه مناطق أخرى.

وننشر صورا من الجراد بعد طهيه قبيل الاكل. 

وبدأ السكان في تلك المناطق بأكل الجراد وهي طريقتهم الوحيدة لمكافحته. 

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ويتوقع أن يتلف الجراد محاصيل زراعية على المواطنين تزامنا مع موسم الأمطار والزراعة في عدد من مناطق يريم والسدة.

وقد شهدت محافظة الضالع، وصول أسراب كبيرة من الجراد، واجتاحت مناطق متفرقة من المحافظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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