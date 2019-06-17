شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات حوثية كبيرة تزامنا مع قصف عنيف بالتحيتا جنوب الحديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة تحركات كبيرة لمجاميع من عناصر مليشيات الحوثي في أطراف المنطقة الصحراوية.

ووفق متابعة "اليمن العربي"، تزامنت التحركات الحوثية مع قصف شنته المليشيات الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع ألوية العمالقة في ذات المنطقة.. وطبقا لمصدر عسكري ميداني فقد نفذت المليشيات قصفاً عنيفاً مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وقذائف مدفعية الهاوزر الثقيلة وقذائف آر بي جي على المواقع التي تتمركز فيها قوات ألوية العمالقة. Advertisements مضيفاً بأن المليشيا شنت في الوقت نفسه عملية رماية بشكل مكثف على مواقع العمالقة في المنطقة ذاتها مستخدمة الأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبسلاح البيكا وبالأسلحة القناصة. وفي ذات السياق كثفت المليشيات الإرهابية من إنتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وارتكبت خلال فترة الهدنة عشرات الإنتهاكات الإنسانية بحق المواطنين التي سقط جرائها مئات الضحايا الأبرياء شهداء وجرحى من النساء والأطفال والرجال ، في ظل عزوف أممي عن إدانة المليشيات بتلك الجرائم الوحشية. الجدير بالذكر أن قصف المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران شمل مناطق ومديريات متفرقة جنوبي محافظة الحديدة واستهدفت المواقع العسكرية التابعة لألوية العمالقة ومواقع القوات المشتركة بشكل عنيف.



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