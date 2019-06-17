شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون حضارم يشكرون الحوثي على هذا الفعل الذي اسعد كل اهالي حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت خطوة مليشيا الحوثي الإنقلابية الإيرانية، التي قضت بمنع دخول القات بعض المناطق الجنوبية على خلفية زيادة في رسوم الضرائب، ارتياحا شعبيا واسعا في حضرموت.

وقال نشاطون حضارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الخطوة التي سعى لها الحوثي لغرض مضاعفة سعر القات على متعاطيه في حضرموت، انقلبت لصالح المتعاطي، وبدأ كثير منهم للعزوف عن هذه الشجرة الخبيثة واستبدالها باللمات العائلية والذهاب للمقاهي للترفيه.

وقال آخرون، إن بعض المتعاطين توجهوا لشراء المقليات التقليدية التي تشتهر حضرموت بها مثل "الباخمري، السنبوسة، والباقية".



وأكد بعض متعاطي القات لمراسل "اليمن العربي" في حضرموت، أنهم استاؤوا من سعر القات الباهض ذو الجودة الرديئة، وبات الإقلاع عنه على طبق من ذهب لمن يرغب به .. مشيرين إلى أن الحياة لن ينقص فيها شيء إذا قوطع القات السبب الرئيسي لدمار البلاد وهلاكها وتفشي ظاهرة الفقر فيها.

