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عدن - ياسمين التهامي - رويترز : أمريكا تحمل إيران مسؤولية مساعدة الحوثيين في إسقاط طائرة مسيرة باليمن 1 ذكر الجيش الأمريكي في بيان يوم الأحد، أن الحوثيين في اليمن أسقطوا في الآونة الأخيرة وبمساعدة إيران طائرة مسيرة تابعة للحكومة الأمريكية.

وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن الارتفاع الذي أسقطت فيه الطائرة المسيرة (إم.كيو-9) في السادس من يونيو حزيران مثل ”تحسنا عن قدرات الحوثيين السابقة“، وهي حقيقة دفعت الجيش للوصول إلى نتيجة مفادها حصول الحوثيين على دعم من إيران.

وأشار براون كذلك إلى أنه في واقعة منفصلة في 13 يونيو حزيران حاولت إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أخرى فوق خليج عمان في مسعى لعرقلة عمليات الاستطلاع والمراقبة لهجوم إيران على كوكوكا كاريدجس، إحدى ناقلتي نفط تعرضا لهجمات يوم الخميس.

وأنحى مسؤولون أمريكيون باللائمة على طهران في تلك الهجمات، مما أثار مخاوف من مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران..



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