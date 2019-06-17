شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يعين وزراء جدد في حكومة معين عبدالملك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر رئاسي لموقع "الميثاق نيوز" ، ان حزمة قرارات جمهورية ستصدر خلال الساعات القادمة تشمل مناصب رفيعة.. وبحسب المصدر فان ابرز القرارات تتمثل في اجراء تغيير في حقائب وزارية الحكومة ، تشمل وزارة الخارجية ووزارة الاشغال العامة. وبقي منصب وزير الاشغال شاغرا بعد تعيين الدكتور معين عبد الملك في منصب رئيس االوزراء، بينما سيتم تعيين وزيرا للخارجية بعد استقالة الوزير خالد اليماني

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