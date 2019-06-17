عاجل وخطير..ترامب المجنون والمتقلب يقرع طبول الحرب ويباغت الجميع بهذه الخطوة الخطيرة التي ستحرق الاخضر واليابس ولن ينجوا منها احد

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بالمجلس الفيدرالي الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستعزز قواتها على الحدود الغربية ردا على تعزيز الوجود العسكري الأميركي في بولندا.
قال جباروف لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريحات وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، التي قال فيها إن الجيش الأميركي سينشر ست نقاط على الأراضي البولندية، عند الحدود الشرقية على وجه الخصوص: "بالطبع روسيا يتعزز وجودها في تلك المنطقة".
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ووفقا له، فإن بولندا ستصبح "هدفا للضربات" إذا جرت مهاجمة روسيا من أراضيها. وتابع قائلا: "يبدو أنهم في بولندا لا يفهمون ذلك. قد يرغبون أن يكونوا قاعدة عسكرية لأحد ما".
وكان قد أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشك، في وقت سابق، أنه سيتم نشر القوات الأمريكية في 6 مواقع على أراضي بولندا، وخاصة في شرق البلاد.
وأشار الوزير إلى أنه من المهم تقوية الجناح الشرقي لحلف الناتو، وبالتالي الجناح الشرقي لبولندا، من أجل "ردع أي معتد محتمل". ووفقا لبلاشك، فإن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في واشنطن هي "نجاح لا شك فيه"، حيث إن الغزاة المحتملين سيفهمون الآن أن الهجوم على بولندا "لا يعني نزاعا محليا، بل صراعا عالميا".
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