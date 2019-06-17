شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي : يستبق مخطط الإمارات ويعود إلى عدن ويوجه رسالة حاسمة للملك سلمان (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أبلغ العاهل السعودي بقرار عودته إلى اليمن، بشكل نهائي.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم، في عددها الصادر امس الأحد، بحسب ما تابعها محرر "ناس تايمز" أن الرئيس هادي أبلغ الملك سلمان بقرار عودته النهائية إلى اليمن، عبر رسالة بعثها خلال لقائه السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، السبت.

وأضافت المصادر، أن الرئيس هادي شدد في رسالته، على ضرورة وقف العبث الإماراتي، من خلال دعم المليشيات المتطرفة، في عدد من المحافظات المحررة، وتقويض سلطات الشرعية.

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وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، قد نشرت خبرًا عن رسالة خطية وجهها الرئيس هادي للملك سلمان، تطرق خلالها إلى عمق العلاقات بين اليمن والمملكة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. يأتي ذلك، عقب كشف قائد عسكري في ألوية الحماية الرئاسية عن تحركات خطيرة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، للإطاحة بما تبقى من وجود الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية.