شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث في نقطة "ابو هاشم" الشهيره في رداع شاهد التفاصيل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت ظهر يوم الأحد، اشتباكات مسلحة بينية في صفوف الحوثيين بمنطقة رداع في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت مصادر، للمشهد اليمني، إن خلافات على عائدات ضراب القات فجرت نزاعاً مسلحاً بين مسلحين حوثيين في نقطة ابو هاشم . واكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في الاشتباكات. وتسببت الاشتباكات بتوقف حركة السير من النقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا حدث في نقطة "ابو هاشم" الشهيره في رداع شاهد التفاصيل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.