شاهد بالصور .. الجراد الصحراوي يغزو هذه المحافظة اليمنية !!

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج تدوال نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صور لاسراب الجراد وهي تغطي الجبال والمباني السكنية في يافع بمحافظة لحج.

وشوهدت أسراب الجراد الصحراوي القادم من السعودية في المناطق الجبلية الشمالية المحاذية لتعز، ملتهمة الاشجار والمزروعات.

وتناقل الناشطون صوراً لاسراب مهولة من الجراد وهي تغزو مديريات يافع بمحافظة لحج. Advertisements

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