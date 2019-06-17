جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن إقرار الجيش الأمريكي بتبعية طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها في الساحل الغربي إثبات عملي أن العدوان يحمل أجندة أمريكية صهيونية.

وقال عبد السلام في تغريده لهُ إن” البقية مجرد أدوات فشلت أمام صمود اليمن فاضطر الأمريكي للانخراط بنفسه”.

وأضاف” أن أمريكا متورطة في مختلف الجرائم المرتكبة للعام الخامس بحق شعبنا اليمني”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية لطائرة من طراز MQ-9 تابعة لها في السادس من يونيو بـ الساحل الغربي.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوفد الوطني يعلق على الاعتراف الأمريكي بسقوط احدى طائراته في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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