شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان تعرض لهجوم شرس...أكاديمي سعودي : هذا وطني ومن حقي أن أتحدث عن العمالة اليمنية بالمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد أكاديمي سعودي أن المملكة العربية السعودية وطنه وأنه من حقه يتحدث عن أي خطر يحدق به، وأن تحذيره من العمالة اليمنية بالمملكة من باب الحرص .

وقال الأكاديمي الدكتور كساب العتيبي في توضيحه، بالقول :"تساؤل واحد مُنطلقه وطني بحت، وإذ بالردود تصل الألفين أغلبها في وادٍ ومضمون تغريدتي في واد".

وتساءل العتيبي عن الأسباب التي تمنعه من البحث عن إجابات تخص مملكته، حيث قال :"ألا يحق لنا كسعوديين أن نطرح الأسئلة ونبحث عن اجابات؟. لماذا كلما سأل سائلٌ حرصاً على وطنه يتهمه المأزومون بالعنصرية؟".

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وبين الأكاديمي كساب العتيبي أن تحذيره من العمالة اليمنية جاءت من باب الحرص على ألا تصل الأموال التي تجنى من المملكة إلى يد الحوثيين، :"هذا وطننا ومن حقنا أن نكون أكثر وعياً لئلا يصل ريالاً واحداً للحوثيين".

*من ناصر عوض لزرق