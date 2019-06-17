شكرا لقرائتكم خبر عن من احد ازقة العاصمة صنعاء صورة تظهر امرأة لوحدها مرتديه هذه الملابس المثيره(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقط احد المصورين صورة تظهر امرأة في احد ازقة العاصمة صنعاء وهي ترتدي اللباس الصنعاني المشهور. وحصلت الصورة على تعليقات جميلة تظهر مدى روعة اليمن.

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