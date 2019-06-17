شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تعلن عن موقف مغاير من دخول اليمنيين ومنحهم تأشيرة لمدة" 10" سنوات ..مقابل الالتزام بشرط واحد اساسي ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت امارة دبي عن فتح المجال امام الجنسيات العربية الراغبة بدخول الامارة للاستثمار .



واكد اعلام الامارة في خبر رصدته صحيفة ” الحياة اليمنية” منح الراغبين بالدخول بمن فيهم المستثمرين اليمنيين تأشيرة حتى 10 سنوات. المصدر: الحياة اليمنية

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