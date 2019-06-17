تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في مأرب

تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكه و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر. ورصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم الاثنين، للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكه في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم، و على مستوى الفواكه: البرتقال بأنواعه، والبطیخ. و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد : - الطماطم = 400 ریال - البطاطس = 350 ریالا ـ البصل = 300 ریال ـ الكوبش = 150 ریالا البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة ـ البیبار = 500 ریال Advertisements ـ الباذنجان = 700 ریال ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا - الموز = 400 ریال - البرتقال = 500 ریال البرتقال أبو سرة = 1000 ریال البرتقال یوسفي = 800 ريال الشمام = 250 ریالا الكومثرى = 1000 ریال

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