قائمة بأسعار الخضروات واللحوم في أسواق صنعاء اليوم

تشھد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبیراً، و ینشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء لیومنا هذا الاثنين، حسبما رصد مراسلنا: ـ الطماطم = 450 ریالا ـ البصل = 450 ریال ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة ـ الكوسة =450 ریال ـ الكوبش = 150 ریالا ـ البطاطس = 400 ریال ـ اللیمون = 100 ریال ـ الخیار = 700 ریال الباذنجان 400 =ریال ـ الفلفل = 1000 ریال ـ الجزر = 700 ريالاً البیبار = 400 ریال Advertisements ـ الموز = 350 ریالا ـ التفاح خارجي = 1000 ریال ـ التفاح بلدي = 700 ریال ـ البطیخ = 300 ریال ـ الرمان مثلَّج = 1000 ریال ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ریال ـ البرتقال عادي = 250 ریالا ـ البرتقال الیوسفي = 1000 ریال ـ الفرولة = 1500 ریال ـ الجوافة = 2000 ریال ـ الكومثرى = 1000 ریال ـ الشمام = 300 ریال

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