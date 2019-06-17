حقوق الإنسان في تعز: مقتل 2720 مدنياً برصاص ميليشيا الحوثي

قال مكتب حقوق الإنسان في تعز، جنوب غربي اليمن، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت 30494 انتهاكاً بحق السكان المدنيين خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 15 يونيو 2019.

وأكد مكتب حقوق الإنسان بتعز في إحصائية رسمية، مقتل 2720 مدنياً، وإصابة 13494 مدني، وأغلب الضحايا أطفال ونساء، خلال الفترة نفسها.

ووفقاً للإحصائية، بلغ إجمالي المختطفين المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي 705 مختطفين، والمهجرين 5595 مهجراً، وتضرر 7955 منزلاً جزئياً وكلياً خلال نفس الفترة.

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن هذه الإحصائيات غير نهائية وقابلة للزيادة بسبب وجود انتهاكات لم يُبلغ بها المكتب، من بينها انتهاكات حدثت في إطار المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، وتم التستر عليها أو عدم الإبلاغ عنها من قبل السكان خشية تعرضهم للبطش.

وتفرض ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2014، حصاراً خانقاً على مدينة تعز، ما فاقم كثيراً من معاناة المواطنين الذين يسقطون ضحايا برصاص وقذائف ميليشيا الحوثي.