شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الخسائر الكبيرة التي تلقوها… قوات حوثية ترفض التحرك الى الضالع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رفضت دفعة تابعة لجماعة الحوثي تخرجت مؤخرا التحرك ورفد جبهات الضالع والساحل الغربي والتي تنهار فيها المليشيات.
وقال السياسي اليمني عبدالكريم المدي في منشور له اليوم: “بأن دفعة عقدت لها دورات في صنعاء ومحيطها حاولت المليشيات ارسالها وتوزيعها ورفد جبهتي الضالع والساحل الغربي لكنهم رفضوا بشدة التحرك الى الجبهة”.
واضاف: “عندي لكم معلومة مؤكدة.. حيث تفيد بأن الذين جندتهم مليشيات الحوثي حاولت إرسالهم وتوزيعهم منذُ الأسبوع الماضي على جبهتيّ الساحل الغربي والضالع، لكنهم رفضوا بشدة التحرك وبما يشبه الموقف الجماعي”.
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