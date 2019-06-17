شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. الاعلان عن عملية قاصمة في قلب الحديدة ارعبت عبد الملك الحوثي واذهلت جميع الشعب اليمني .. شــاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت جبهة المشاريح وحجر بمحافظة الضالع، السبت 15 يونيو /حزيران 2019، تطورات عسكرية متسارعة خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر محلية، إن وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني باغتت الحوثيين بعملية نوعية داخل مربع سيطرته في عزلة بتار جنوب غرب قعطبة.

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ووفق المصادر، تمكنت هذه القوات مسنودة بأبناء عزلة المشاريح من التسلل وتنفيذ مهمة عسكرية تم فيها استهداف أحد المواقع التابعة للحوثيين وأسر أحد عناصرهم.

وفي المقابل، قامت مليشيات الحوثي المتمركزة في حبيل الطَيرَمَة وعزلة عُوَيش باستهداف منازل المواطنين في قرى "لَكَمَة الدوكي وبِئر قَيس والشَغَادر" وسط حجر بمقذوفات الهاون بشكل عشوائي.