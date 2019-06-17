نفذت يوم أمس الأحد المقاومة الشعبية عملية نوعية في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقال مصدر ميداني في المقاومة لــ "سبتمبر نت"، إن رجال المقاومة الشعبية تمكنوا من صرع قناص لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الزاهر”. وأضاف المصدر” أنه تم صرع القناص الحوثي، بعد رصد دقيق له، واستهدافه مباشرة”. وذكر المصدر” أن القناص الصريع كان يقوم برصد تحركات المقاومة وقنص أفرادها بشكل مستمر”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قناص لميليشيا الحوثي على يد المقاومة الشعبية في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.