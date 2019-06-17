شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل..تعين وزيرا للخارجية اليمنية خلفا لليماني..من هو(تفاصيل+اسم وصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الأحد عن تعيين وزيرا جديدا للخارجية اليمنية بدلا لخالد اليماني المستقيل. Advertisements وذكرت المصادر" أن الرئاسة اليمنية عينت شايع الزنداني وزيرا للخارجية، بدلا لليماني". وكان الزنداني يشغل منصب سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية.

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