7 آلاف مواطن يستفيد من مشروع الحوالات النقدية بـ"سقطرى"

دشن محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم، المرحلة الخامسة من عملية صرف مشروع الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي ومنظمة اليونسيف.

ويبلغ عدد المستفيدين 6 الف و 501 حالة بمبلغ اجمالي 114 مليون و28 الف ريال. وفقا لوكالة سبأ.

ووجه المحافظ محروس الجهات المختصة بتسهيل الاجراءات امام المستفيدين وخاصة كبار السن والعجزة ..مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتذليل الصعاب وتسهيل عملية الصرف.

من جانبه، أوضح مدير صندوق الرعاية الاجتماعية فرع سقطرى فائز سعيد، أن الصندوق فتح خمسة فروع للصرف في المحافظة منها أربعة في مديرية حديبو و فرع في مديرية قلنسية وعبدالكوري.

