ميليشيات الحوثي تصعد خروقاتها في الحديدة والجيش يكبدها خسائر فادحة

صعدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وذلك في أعقاب تحركات عسكرية مكثفة وارتفاع الهجمات القتالية بهدف التقدم الميداني.

وكشفت القوات اليمنية المشتركة عن تزايد وتيرة خروقات مليشيا الحوثي لمحاولة السيطرة على مناطق جديدة في نقض صارخ لاتفاق ستوكهولم.

وأوضحت القوات، في بيان، أنها أحبطت في غضون 48 ساعة بمحور "الجبلية" فقط هجوما هو الثاني من نوعه شنته مليشيا الحوثي من أجل إحكام سيطرتها على قرى نائية جنوب غرب مديرية التحيتا الساحلية.

وذكر البيان أن مليشيا الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها لتنفيذ عمليات انتحارية للسيطرة على قرى ومزارع في بلدة الجبلية المطلة على خطوط إمداد القوات المشتركة المتوغلة في قلب مدينة الحديدة واستخدمت مختلف الأسلحة.

Advertisements

وسرعان ما تراجعت مجاميع مليشيا الحوثي المهاجمة وسط خسائر مادية فادحة وسقوط العديد قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار، حسب المصدر.

وأضاف البيان، أن مدفعية القوات اليمنية دكت عناصر حوثية حاولت تعزيز مجاميعها في خطوط التماس وأوقعت فيها قتلى وجرحى وأجبرتها على الفرار شرقا باتجاه خط مدينة "زبيد" التاريخية.

وتعد مناطق "الجبلية والفازة" من نقاط التماس الملتهبة والتي تتعرض بشكل متقطع لأعنف هجمات تشنها بقايا جيوب مليشيا الحوثي في المزارع جنوب غرب التحتيا، وتستهدف قطع خطوط إمداد القوات المشتركة في خط الحديدة الساحلي.

ولفت بيان القوات المشتركة إلى أن الهجمات العسكرية للمليشيا بالريف الجنوبي تتزامن مع استعدادات وتحركات حوثية مكثفة داخل مدينة الحديدة الساحلية الأمر الذي ينبئ بانهيار غير معلن من قبل الانقلابيين لاتفاق السويد.