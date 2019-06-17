شكرا لقرائتكم خبر عن عدن : قائد اللواء الرابع حماية رئاسية يفضح كذبة قناة الجزيرة ويوضح حقيقة ما نسبته له - صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية التسجيل الصوتي الذي نسب له حول انفجار الوضع في مدينة عدن. ونشرت الصحفة الرسمية للواء على " الفيس بوك " تصريحا رسميا باسم العميد/ مهران القباطي قائد اللواء حول صحة التسجيل الصوتي الذي نشرته قناة الجزيرة ونسبته له. ونشرت قناة الجزيرة تسجيلا صوتيا نسبته للقباطي يزعم وجود مخطط عسكري لقوات المجلس الانتقالي المدعومة من للامارات بالهجوم على معسكرات الشرعية وقصر المعاشيق ومقر البنك المركزي في عدن. ونفى العميد مهران القباطي صحة هذا التسجيل ، مؤكدا بأنه "مفبرك ولا أساس له من الصحة". مشيرا الى أن العاصمة المؤقتة عدن " تنعم بأمنها وسلامتها" ؛ مهاجما قناة الجزيرة بشكل غير مباشر بالقول بأن " هناك جهات اعلامية من قنوات تسعى لتعكير الأجواء وإشعال فتيل الفتنة مستخدمين الفبركة ودبلجة الأصوات لتأجيج الأوضاع" . Advertisements مضيفا :استخدمت تلك الفئة المأجورة تلك الأساليب في الوقت الراهن لحرف مسار القضية ولجر البلاد والعباد الى حرب داخلية طاحنة خدمةً للعدو الخارجي وجماعة الحوثي بعد التقهقر الكبير لهم في الجبهات. واضاف قائد اللواء الرابع بان شرعية الرئيس هادي والتحالف العربي في خندقاً واحداً ضد ميليشيات الحوثي. وختم تصريحه بالقول : لن نسمح لمروجي الفتنة بأن يمرروا فتنتهم علينا لحدوث اقتتال جنوبي جنوبي .

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