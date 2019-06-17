شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تابعة لعلي محسن تهاجم السعودية ودول التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت صحيفة " أخبار اليوم " التابعة للجنرال علي محسن الأحمر هجوما على قيادة التحالف العربي ودوره العسكري في اليمن.

ونشرت الصحيفة تقرير مطولا حول تعز ، تسائلت فيه عن الطرف الذي أعاق تحريرها من سيطرة الانقلابيين منذ 5 أعوام.

وقالت الصحيفة بأن التحالف غير جاد في مسألة تحرير تعز ، وأنه تعمد منذ أكثر من عامين الابقاء على الوضع العسكري كما هو بالمحافظة.

Advertisements

الصحيفة زعمت بان الجمود العسكري في تعز يعود الى صراع في " طبيعة الأهداف والأجندات بين مكونات التحالف"، واعتبر تحرك التحالف لتحرير الساحل الغربي بدلا عن تحرير تعز تنفيذ لرغبات أمريكا بانتزاع السيطرة الحوثية على باب المندب.

واضافت :مسألة تحرير تعز بالكامل لا يبدو أنه ضمن ألويات السعودية التي تقود التحالف العربية التي أصبحت اكثر تماهيا مع الإمارات صاحبة البادرة في رسم ملامح المعركة على الأرض.

الصحيفة كشفت عن انزعاج خفي من حرمان الاصلاح من الدعم الاماراتي ، حيث قالت بأن الامارات عملت على ترسيخ نفوذها عبر وكلاء محليين في تعز " لا يمثلون مكونًا وازنًا بالمقارنة مع المكونات المؤيدة للشرعية ... حزب الإصلاح مثلا الذي تعتبره أبوظبي خصمًا لدودًا رغم ليونته المبالغ في التعاطي " .

الصحيفة شنت هجوما عنيفا ضد كتائب ابي العباس ، مؤكدة بان الحملات الأمنية التي شنتها قيادة المحور خلال شهر مارس الماضي كانت ضد كتائب ابي العباس لطردها من المدينة.