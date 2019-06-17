شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في صنعاء وارعب المواطنيين ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء ازمة خانقة في مادة البترول والديزل ارعبت المواطنيين نتيجة قصف الحوثيين اماكن استراتيجية في السعودية ويتخوف المواطنيين من ردة فعل عنيفة للتحالف ومنع دخول مادة البترول والديزل



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