شكرا لقرائتكم خبر عن مواعید إقلاع رحلات طيران اليمنية يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “"الخليج 365" “، ينشر مواعید إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الإثنين الموافق 17 يونيو 2019، حيث جاءت كالتالي: رقم الرحلة: 607

خط الرحلة: القاهرة – سيئون

الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 06:30 صباحاً.

رقم الرحلة: 648

خط الرحلة: سيئون – عمان.

الإقلاع الساعة 07:15 صباحاً الوصول الساعة 11:00 ظهراً.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة: عمان – سيئون.

الإقلاع الساعة 12:00 ظهراً Advertisements الوصول الساعة 15:15 عصراً.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون- القاهرة.

الإقلاع الساعة 17:00 مسا الوصول: 19:45 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: جدة – عدن.

الإقلاع الساعة 12:00 ظهراً الوصول الساعة 14:00 ظهراً.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الإقلاع الساعة 15:00 عصراً الوصول الساعة 17:30 مساء.

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